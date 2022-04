Maybeshewill + Nous étions une armée Petit Bain Paris Catégories d’évènement: île de France

Maybeshewill + Nous étions une armée Petit Bain, 19 septembre 2022, Paris. Le lundi 19 septembre 2022

de 19h00 à 23h00

. payant Sur place : 22 EUR Prévente : 19 EUR

Depuis 2006, Maybeshewill a sorti quatre albums complets de musique instrumentale cinématique et imposante Maybeshewill Depuis 2006, Maybeshewill a sorti quatre albums complets de musique instrumentale cinématique et imposante. Après une décennie de carrière qui les a vus tourner sur quatre continents, ils ont tiré leur révérence en 2016 avec un spectacle à guichet fermé au Koko de Londres. Après s’être brièvement reformé à la demande de Robert Smith de The Cure pour un spectacle à son Meltdown Festival en 2018, 2021 les voit retourner en studio pour travailler sur leur premier nouveau matériel depuis Fair Youth de 2014. Nous Étions Une Armée Nous Étions Une Armée est la quête d’une nouvelle poétique parlée-chantée, d’une autre manière de faire entendre du français sur de la musique. La fugue, le spleen, l’espoir désabusé d’un ailleurs rimbaldien, jonchent la route de cette prose sentimentale. Sur scène, les guitares du duo et les boîtes à rythmes accompagnent la voix dans ses murmures et dans ses hurlements. Dans des structures très contrastées, le désespoir intérieur se heurte à un dernier élan vital et à l’idée que les choses ne font que commencer. Petit Bain 7 port de la Gare 75013 Paris

