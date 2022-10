Mayalde, 17 mars 2023, .

2023-03-17 20:30:00 – 2023-03-17

EUR 8 12 Mayalde est un groupe mythique de musique traditionnelle à la saveur ancestrale qui depuis 40 ans s’est spécialisé dans la collecte des musiques de l’âme, au cœur de la mémoire du peuple et dans une œuvre qui cherche à rapprocher le son du vent et celui de la terre dans cette société inondée par le bruit.



Eusebio Martín (Accordéon diatonique, poêle à frire, cuillères, assiettes, dulzaina, table, danse, voix), Pilar Pérez (Voix et percussions, assiettes et cuillère, urinoir, couvercles…), Laura Martín (Voix et percussions, tambourin, poêle à frire, tambour, tambourin carré…), Arturo Martín (Cornemuse, saxophone, clarinette, cornemuse et tambourin, percussions)



Ce spectacle s’inscrit dans le cadre du Pôle des Musiques du Monde de la Cité de la Musique de Marseille.

