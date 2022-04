Mayade Saint-Jean-de-Marsacq Saint-Jean-de-Marsacq Catégories d’évènement: 40230

Saint-Jean-de-Marsacq

Mayade Saint-Jean-de-Marsacq, 6 mai 2022, Saint-Jean-de-Marsacq. Mayade Saint-Jean-de-Marsacq

2022-05-06 – 2022-05-06

Saint-Jean-de-Marsacq 40230 Saint-Jean-de-Marsacq Repas 10 € : Piperade / œufs / lomo / Croustade – Vins & café compris

Inscriptions avant le 2 mai Repas 10 € : Piperade / œufs / lomo / Croustade – Vins & café compris

Inscriptions avant le 2 mai +33 6 45 83 71 95 Repas 10 € : Piperade / œufs / lomo / Croustade – Vins & café compris

Inscriptions avant le 2 mai Saint-Jean-de-Marsacq

dernière mise à jour : 2022-04-11 par

Détails Catégories d’évènement: 40230, Saint-Jean-de-Marsacq Autres Lieu Saint-Jean-de-Marsacq Adresse Ville Saint-Jean-de-Marsacq lieuville Saint-Jean-de-Marsacq Departement 40230

Saint-Jean-de-Marsacq Saint-Jean-de-Marsacq 40230 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-de-marsacq/

Mayade Saint-Jean-de-Marsacq 2022-05-06 was last modified: by Mayade Saint-Jean-de-Marsacq Saint-Jean-de-Marsacq 6 mai 2022 40230 Saint-Jean-de-Marsacq

Saint-Jean-de-Marsacq 40230