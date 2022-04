Mayade Mimbaste Mimbaste Catégories d’évènement: Landes

Mimbaste Landes Mimbaste Mayade à Mimbaste le samedi 7 mai. À 19h30, plantation du Mai sur la place de l’église animée par la banda Los Clarineros. À 20h30, on passe à table ! Repas à la salle des inter-associations. Réservation conseillée au 06 79 96 06 18. Menu adulte 13€, menu enfant 5€. Mayade à Mimbaste le samedi 7 mai. À 19h30, plantation du Mai sur la place de l’église animée par la banda Los Clarineros. À 20h30, on passe à table ! Repas à la salle des inter-associations. Réservation conseillée au 06 79 96 06 18. Menu adulte 13€, menu enfant 5€. +33 6 79 96 06 18 Mayade à Mimbaste le samedi 7 mai. À 19h30, plantation du Mai sur la place de l’église animée par la banda Los Clarineros. À 20h30, on passe à table ! Repas à la salle des inter-associations. Réservation conseillée au 06 79 96 06 18. Menu adulte 13€, menu enfant 5€. © Comité des Jeunes Lous Festayres

