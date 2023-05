Soirée poèmes, contes et balade ornithologique au clair de lune sur le causse Parking du Causse de l’Isle, 1 août 2023, .

Pique-nique partagé sur les tables dans la clairière située à 30 m du parking.

Suivi de contes et de lectures de poèmes en attendant le lever de lune.

Au lever de la lune, promenade ornithologique sur les sentiers du Causse.

Un chapeau sera mis à disposition..

2023-08-01

Parking du Causse de l’Isle

Mayac 24420 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Picnic shared on tables in the clearing located 30 m from the parking lot.

Followed by tales and poetry readings while waiting for the moonrise.

At moonrise, ornithological walk on the paths of the Causse.

A hat will be put at disposal.

Picnic compartido en mesas en el claro a 30 m del aparcamiento.

A continuación, narración de cuentos y lectura de poemas mientras se espera la salida de la luna.

Al salir la luna, paseo ornitológico por los senderos del Causse.

Se proporcionará un sombrero.

Gemeinsames Picknick an Tischen auf der Lichtung, die 30 m vom Parkplatz entfernt liegt.

Anschließend Erzählungen und Gedichtlesungen, während Sie auf den Mondaufgang warten.

Bei Mondaufgang ornithologische Wanderung auf den Pfaden des Causse.

Ein Hut wird zur Verfügung gestellt.

