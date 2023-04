Inauguration du nouveau parcours Art sur le Causse Causse de l’Isle, 10 juin 2023, Mayac.

Exposition de land art sur le Causse. Parcours d’environ 4 km à travers des sentiers de causse, bordés de petits murets, sur lesquels vous pourrez admirer des installations artistiques en lien avec l’environnement, réalisées par les artistes avec des matériaux présents sur le site..

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 . .

Causse de l’Isle

Mayac 24420 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Exhibition of land art on the Causse. Itinerary of about 4 km through the paths of the Causse, lined with small walls, on which you can admire artistic installations in connection with the environment, made by the artists with materials present on the site.

Exposición de land art en el Causse. Recorrido de unos 4 km por los senderos del Causse, bordeado de muros bajos, donde se pueden admirar instalaciones artísticas vinculadas al entorno, realizadas por los artistas con materiales presentes en el lugar.

Land-Kunst-Ausstellung auf dem Causse. Etwa 4 km lange Strecke über Causse-Pfade, gesäumt von kleinen Mäuerchen, auf denen Sie Kunstinstallationen mit Umweltbezug bewundern können, die von den Künstlern mit den vor Ort vorhandenen Materialien geschaffen wurden.

Mise à jour le 2023-02-17 par Isle-Auvézère