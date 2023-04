Balade – découverte des oiseaux du Causse de l’Isle Parking du Causse de l’Isle, 23 avril 2023, Mayac.

Avec Véronique Cornuaille, animatrice-nature et ornithologue.

RDV à 9h45 précise au parking du Causse.

Sur réservation. Balade reportée en cas de pluie.

Enfants 8 ans +. Les chiens ne sont pas admis.

Participation libre et consciente..

Parking du Causse de l’Isle

Mayac 24420 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



With Véronique Cornuaille, nature animator and ornithologist.

RDV at 9:45 am at the Causse parking lot.

On reservation. Walk postponed in case of rain.

Children 8 years old +. Dogs are not allowed.

Free and conscious participation.

Con Véronique Cornuaille, guía naturalista y ornitóloga.

Punto de encuentro a las 9.45 h en punto en el aparcamiento Causse.

Reserva obligatoria. Paseo aplazado en caso de lluvia.

Niños a partir de 8 años. No se admiten perros.

Participación libre y consciente.

Mit Véronique Cornuaille, Naturvermittlerin und Ornithologin.

Treffpunkt um 9:45 Uhr auf dem Parkplatz von Causse.

Eine Reservierung ist erforderlich. Bei Regen verschobener Spaziergang.

Kinder ab 8 Jahren. Hunde sind nicht erlaubt.

Freie und bewusste Teilnahme.

