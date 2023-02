MAYA UNE VOIX THEATRE JEAN COCTEAU, 7 février 2023, FRANCONVILLE.

THEATRE JEAN COCTEAU FRANCONVILLE 32 bis, rue de la Station 95130

COMMUNE DE FRANCONVILLE-LA-GARENNE PLATES V-R-2020-002172/V-R-2020-002173 PRESENTE CE SPECTACLE

Maya une voix

Mardi 7 février à 19h

Théâtre musical

Écrit par Eric Bouvron, Julie Delaurenti, Tiffany Hofstetter, Sharon Mann et Elizabeth Wautlet

Avec Ursuline Kairson, Julie Delaurenti ou Sharon Mann, Vanessa Dolmen ou Margeaux Lampley, Tiffany Hofstetter ou Elizabeth Wautlet, Audrey Mikondo, Christophe Charrier ou Jo Zeugma.

Mis en scène par Eric Bouvron

Traduction de l’anglais de Julie Delaurenti

Musique Originale de Nina Forte et des standards de Blues et Jazz

« Un oiseau libre s’élance sur le dos du vent, baigne ses ailes dans les rayons orangés du soleil et ose défier le ciel. » Maya Angelou

Quand, à huit ans, une petite fille décide de ne plus parler, sa famille s’inquiète.

Mais, après cinq ans de silence, sa vie se transforme lorsque Madame Flowers s’installe dans son village du sud des États-Unis et la prend sous son aile.

Cette histoire est celle de Maya Angelou. Auteure, artiste et militante aux côtés de Martin Luther King et Malcolm X, elle démontre une résilience hors norme et trouve enfin sa voix pour devenir l’une des femmes les plus emblématiques de notre ère.

« Flamboyant » LE PARISIEN

N° téléphone accès PMR : 01 39 32 66 06

