Portes Ouvertes à l’atelier de céramique de Maya Talavera

Je vous accueille à l’atelier pour vous faire découvrir mon travail de céramiste.

J’y fabrique des bijoux et du petit utilitaire, des luminaires et des objets de décoration ainsi que des tableaux et des sculptures en argile, porcelaine ou grès.

Venez me rencontrer le samedi 1er et dimanche 2 avril ! Je ferai à 15h chaque jour une démonstration de coulage deporcelaine et vous expliquerai tous mes secrets.

Maya Talavera Marciac Marciac 32230 Gers Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T12:30:00+02:00

2023-04-02T14:30:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

