Maya Rochat, Poetry of the Earth Maison Européenne de la Photographie, 7 juin 2023, Paris.

Du mercredi 07 juin 2023 au dimanche 01 octobre 2023 :

mercredi, vendredi

de 11h00 à 20h00

jeudi

de 11h00 à 22h00

samedi, dimanche

de 10h00 à 20h00

.Tout public. payant

De 7 à 12 euros

La MEP présente la première grande exposition institutionnelle en France de la plasticienne suisse Maya Rochat. Artiste expérimentale remarquable, Rochat a développé un langage formel singulier à la rencontre de plusieurs disciplines : photographie, peinture, vidéo, installation et performance.

Maya Rochat réalise des montages visuels aux couleurs hautement

saturées dans lesquels fusionnent motifs naturels et peinture abstraite. Ses photographies de végétaux, de roches ou de rivières servent de point de départ à son expérimentation. Elle procède à une superposition des images, les altère numériquement ou physiquement et en décuple l’usage et le sens en jouant sur la transparence, les textures et les couleurs. Livres d’artiste, tirages ou encore caissons lumineux, ses œuvres multi-supports dépassent aussi le cadre pour se déployer dans l’espace sous forme d’installations immersives et projections vidéo.

Inspirée par la nature et ses différentes formes et échelles, Maya Rochat engage une réflexion poétique sur la beauté du monde environnant, sa matière et sa transformation. Elle interroge aussi la place que l’humain y occupe en évoquant la pollution non seulement chimique, mais aussi visuelle, générée par le flux continu des images digitales. L’artiste invite le public à pénétrer dans un univers onirique qui offre une alternative sensible aux représentations d’un monde en crise, qu’elle cherche à ré-enchanter.

L’exposition revient sur douze ans du parcours artistique de Maya Rochat, depuis ses premiers travaux des années 2010 jusqu’à son projet le plus récent, « Poetry of the Earth » (2022). Elle propose un voyage visuel et sensoriel à travers une œuvre transdisciplinaire, dans laquelle l’image photographique et la vidéo occupent une place essentielle.

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris

Contact : https://www.mep-fr.org/venir/

Courtesy of the artist Maya Rochat_CAMELEON STONES