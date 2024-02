Maya Kamaty x Baja Frequencia La Bellevilloise Paris, jeudi 21 mars 2024.

Le jeudi 21 mars 2024

de 19h30 à 23h59

.Public adultes. payant Sur place : 25 EUR

Préventes : 22 EUR

La chanteuse réunionnaise Maya Kamaty X Baja Frequencia en concert à La Bellevilloise !

La chanteuse garde le cap fixé à ses débuts : donner au créole les atours d’un langage universel pour affirmer son expression musicale et porter haut ses engagements. Pour fêter la sortie de son nouvel album Sovaz, Maya Kamaty choisit Baja Frequencia.

Maya Kamaty :

Fougue et ténacité sont les premiers mots qui viennent à l’esprit lorsqu’on écoute la voix limpide et habitée de Maya Kamaty. En 2014, elle plantait son décor d’alors, une passerelle entre le Maloya de son île chérie et une pop moderne, entre le désir de faire germer ses racines et de les baigner de sonorités actuelles. Elle incarne un métissage d’une cinquième génération. Avec l’album Sovaz sorti en février 2024, sa musique bifurque nettement du côté des cultures urbaines. Elle prend la tangente, n’arrondit pas les angles, compose des musiques syncopées, chante des paroles d’une rage profonde qu’elle expulse dans un souffle propre à l’urgence de la rue. Sovaz évoque le côté brut, non policé, même insolent, une attitude transgressive des rues.

Baja Frequencia :

En 10 ans d’existence et au fil de ses différentes réalisations le groupe a posé un univers qui lui est propre, mélangeant ainsi les multiples influences du groupe, du Dancehall jamaïcain en passant par le Juke, sans oublier un gros détour par le reggaeton ou la cumbia villera.

Ces univers se croisent dans leurs sets endiablés pour créer une trance torride aussi sulfureuse qu’un rhum piment.

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://shotgun.live/fr/events/maya-kamaty-x-baja-frequencia

