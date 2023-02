Maya Hawke LA MAROQUINERIE PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Alias (PLATESV-R-2021-007029/ PLATESV-R-2021-007030) présente ce concert Le concert de Maya Hawke prévu le 4 mars 2022, change de salle et aura désormais lieu à l'Alhambra. Maya Hawke, chanteuse, compositrice et actrice new-yorkaise remarquée notamment dans Stranger Things, sort son deuxième album « Moss ». Dans cet album elle évoque le regret, la colère ou encore l'enfance, mais par-dessus tout elle parle de l'acceptation de soi.

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu LA MAROQUINERIE Adresse 23, RUE BOYER Ville PARIS Tarif 22.0-22.0 lieuville LA MAROQUINERIE PARIS Departement Paris

