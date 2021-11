Maya Duo + Origine La Scène, 5 novembre 2021, Aix-en-Provence.

Maya Duo + Origine

La Scène, le vendredi 5 novembre à 19:30

17 h : Ouverture des portes ************** 19h30 :MAYA DUO ************** Entre compo et reprise, c’est la version acoustique de Come On Maya qui se présente a la Scène, en duo guitare voix. [https://www.facebook.com/pg/Come-on-Maya-100135951475864/about/?ref=page_internal](https://www.facebook.com/pg/Come-on-Maya-100135951475864/about/?ref=page_internal) ************** 21h : ORIGINE ************** Là où les horizons musicaux se rencontrent, Origine est un mélange improbable de l’énergie du rock, la fraîcheur de la pop et de riches arrangements orchestraux aux couleurs symphoniques et celtiques, les compositions du trio suscitent la curiosité des oreilles et réveillent les émotions viscérales. Véritable kaléidoscope auditif, le groupe continue de se produire sur scène avec comme seule volonté de partager la passion de la musique. Et un nouvel album a présenter : The Sheep, the Octopus & the Pink Flamingo [http://www.origine-musique.fr/](http://www.origine-musique.fr/) [https://www.facebook.com/origine1groupe](https://www.facebook.com/origine1groupe)

Entrée libre

♫♫♫

La Scène 270 rue famille Laurens, 13290 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône



