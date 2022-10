Maya attend le Père Noël Marseille 5e Arrondissement, 1 décembre 2022, Marseille 5e Arrondissement.

Maya attend le Père Noël

69 rue Sainte-Cécile Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhne Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile

EUR 7.5 7.5 Cette année, Maya a décidé de faire plaisir au Père-Noël.



Pour le remercier de sa gentillesse et de sa générosité, elle va lui préparer un tas de petites surprises : lui tricoter une écharpe pour qu’il n’attrape pas froid, lui préparer un chocolat chaud, lui faire de beaux dessins, lui écrire un poème, lui cuire des petits biscuits pour lui redonner des forces pour sa tournée, et bien sûr l’accueillir avec Sapinou, le plus beau des sapins ! D’autres petits personnages vont apparaître dans sa maison et son jardin… Bouboule, le tendre bonhomme de neige, Nicolas, le p’tit bonhomme de pain d’épice tellement coquin… Un joli spectacle mélangeant musique, chansons, comptines et marionnettes.



Mise en scène : Caroline Dabusco

Dès 1 an

https://www.divadlo-theatre.fr/spectacle-t-j-p

