MAY DECEMBER Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency, vendredi 16 février 2024.

MAY DECEMBER De Todd Haynes Avec Natalie Portman, Julianne Moore, Charles Melton Comédie, Drame 2024 1H57 Vendredi 16 février, 20h30 Cinéma Le Dunois Beaugency tarifs habituels

Pour préparer son nouveau rôle, une actrice célèbre vient rencontrer celle qu’elle va incarner à l’écran, dont la vie sentimentale a enflammé la presse à scandale et passionné le pays 20 ans plus tôt.

Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d'Or, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire

« , « type »: « video », « title »: « May December Bande-annonce VO », « provider_name »: « AlloCinu00e9 », « thumbnail_url »: « https://fr.web.img3.acsta.net/videothumbnails/23/11/14/16/36/0312178.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « http://player.allocine.fr/19604291.html », « thumbnail_height »: 540}, « link »: « https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19604291&cfilm=293604.html »}]

