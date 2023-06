May December / Avant-premières ! 8e édition Luminor Hôtel de Ville Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris May December / Avant-premières ! 8e édition Luminor Hôtel de Ville Paris, 5 juillet 2023, Paris. Le mercredi 05 juillet 2023

de 20h30 à 22h30

.Tout public. payant Tarif unique : 6€ Dans le cadre de « Avant-premières ! » avec les Cinémas Indépendants Parisiens, le Luminor Hôtel de Ville vous invite à découvrir le film « May December » de Todd Haynes en avant-première ! Avant-première présentée par Marcos Uzal, Les Cahiers du Cinéma MAY DECEMBER de Todd Haynes

États-Unis | 2023 | 1h53 | VOSTFR Pour préparer son nouveau rôle, une actrice célèbre vient rencontrer celle qu’elle va incarner à l’écran, dont la vie sentimentale a enflammé la presse à scandale et passionné le pays 20 ans plus tôt. Ce film est présenté en Compétition au Festival de Cannes 2023. Luminor Hôtel de Ville 20 rue du Temple 75004 Paris Contact : https://www.facebook.com/events/800548791525718 https://www.facebook.com/events/800548791525718 https://www.luminor-hoteldeville.com/reserver/F580296

ARP Sélection Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Luminor Hôtel de Ville Adresse 20 rue du Temple Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Luminor Hôtel de Ville Paris

Luminor Hôtel de Ville Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/