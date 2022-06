MAY ALL

MAY ALL, 29 juillet 2022



2022-07-29 18:30:00 – 2022-07-29 21:30:00 Bercée par les musiques polyphoniques et nourrie au jazz, en passant par les comédies musicales, suivi d’ une immersion dans le monde de la pop et de la soul, May All est aujourd’hui gorgée de cette marinade à la fois suave, sensible et pimentée. Rendez vous à partir de 19h30 à la Thalasso de Pornic ! Soirées musique tous les vendredis au Bar Le Phare. +33 2 40 82 68 16 http://www.thalassopornic.com/le-bar-le-phare Bercée par les musiques polyphoniques et nourrie au jazz, en passant par les comédies musicales, suivi d’ une immersion dans le monde de la pop et de la soul, May All est aujourd’hui gorgée de cette marinade à la fois suave, sensible et pimentée. dernière mise à jour : 2022-06-21 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville