Maxye Les Réformés Marseille, samedi 23 mars 2024.

Maxye ♫DJ SET♫ Samedi 23 mars, 22h30 Les Réformés

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T22:30:00+01:00 – 2024-03-24T01:30:00+01:00

Fin : 2024-03-23T22:30:00+01:00 – 2024-03-24T01:30:00+01:00

Maxye crée à chaque mix une alchimie qui puise ses racines de Chicago à Berlin en passant par Lagos.

House Music, Disco, World, Bass Music et Global Beat sont ses terrains de jeux privilégiés, explorés depuis plus de 3 ans via sa résidence chez Rinse FM, intitulée « Maxye Best Of ».

Les Réformés 125 LA CANEBIÈRE 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur