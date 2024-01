Maxwell Farrington & Le SuperHomard Lollipop Music Store Marseille, samedi 9 mars 2024.

Maxwell Farrington & Le SuperHomard ♫♫♫ Samedi 9 mars, 19h00 Lollipop Music Store Entrée libre / Adhésion annuelle obligatoire 3 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-09T19:00:00+01:00 – 2024-03-09T22:00:00+01:00

Fin : 2024-03-09T19:00:00+01:00 – 2024-03-09T22:00:00+01:00

Tout le monde a encore en mémoire leur magnifique showcase au coeur de l’été 2022. Ils seront de retour le samedi 9 Mars pour présenter leur nouvel album !

https://www.youtube.com/watch?v=KsQlVr-4unI

Le premier album de Maxwell Farrington & Le SuperHomard, ‘Once’ (Talitres, avril 2021) était l’histoire d’une rencontre. Fortuite à l’origine, nous avons eu très tôt la certitude que celle-ci allait s’inscrire dans la durée. Cette pop solaire et hors du temps, ces arrangements subtils, ce chant majestueux étaient bien plus qu’un simple galop d’essai. Paru au printemps 2022, ‘I Had it All’ (EP) confirmait l’évidence les compositions du duo sont empreintes d’une indéfectible alchimie et d’une générosité contagieuse. Sur scène, la malice de Maxwell Farrington et l’élégance des musiciens conquièrent fidèles et nouveaux venus. Adoubé par Paul Weller, le groupe a également assuré l’ensemble des premières parties du modfather lors de sa récente tournée européenne. Cerise sur le trifle, au sein du mythique studio Abbey Road, Christophe Vaillant a également collaboré avec Paul Weller sur des titres de son prochain album. ‘Please, Wait…’ est la résultante d’une collaboration plus étroite entre les deux musiciens. La complémentarité de Maxwell Farrington et Christophe Vaillant dévoile ici de nouveaux atours. Après de premières prises en studio à l’automne 2022, et dans une volonté d’offrir à ce second album de nouvelles tonalités, un partenariat a été établi avec l’Opéra de Nancy. Au-delà de l’échange, et de la correspondance, entre musique classique et musique actuelle, sous les ors des cordes, des cuivres et des bois, les compositions prennent ici une nouvelle tournure et une nouvelle ampleur. ‘Please, Wait…’ est une ode au voyage et au rêve. Profondément sensorielle, la musique de Maxwell Farrington & Le SuperHomard guide l’auditeur vers un ailleurs que chacun pourra s’approprier.

Entrée libre – Adhésion annuelle obligatoire 3 € – Début du showcase 19h30 précises – Fermeture à 22h00

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Lollipop Music Store 2 BOULEVARD THEODORE THURNER, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« data »: {« author »: « Talitres », « cache_age »: 86400, « description »: « From Maxwell Farrington & Le SuperHomard’s LP « Please, Wait… », to be released February 2, 2024.nu00a9 Talitres.nPreorder:nu2022 Digital: https://bit.ly/pleasewaitdignu2022 Bandcamp: https://bit.ly/pleasewaitbcnu2022 Talitres: https://bit.ly/pleasewaittalnn »Plat du Jour » available on all platforms:nu2022 https://bit.ly/platdujourdignnDirection, Illustrations, and Cutouts: Ladylike LilynImage and Lighting Operator: Matthieu TillautnScreenplay: Alma Terrasse & Jeremy ChateaunnLyrics:nDark days ahead and sniffling high timenWe had a memory that wasn’t so bluenAnd fixed on a starry lanenTouched with a kiss of rainnAnd shadows of coursenThey’re at it againnnShrill voices from the distance turn to songnAn old tune from long agonWrong as you werenBut then you’ve been lost at seanAnd blessed by a silver horsenShat on and loathednBut at the end of the daynnWeu2019re bold to say it, lulled to pray itnSold insane, Iu2019ve half a mind to screamnI need you, pleasenI seem to be living a life, feet touching skynIt’s only a whim, but maybe there’s a way to look withinnnStruck down my ego battered and it’s friednAnd served with a slice of pride and celery soupnSo welcome my dearest friendsnHave you seen the one that I’m going mad for?nI sold my TVnnWeu2019re bold to say it, lulled to pray itnSold insane, Iu2019ve half a mind to screamnI need you pleasenI seem to be living a life feet touch in skynIt’s only a whim, but maybe there’s a way to look withinnn— Follow Ladylike Lily:nInstagram: https://instagram.com/ladylikelilymusic nFacebook: https://www.facebook.com/ladylikelilymusic nTikTok: https://www.tiktok.com/@ladylikelilymusicnYouTube: @LadylikeLilyTV nnn —– Find Talitres on… nFacebook: https://www.facebook.com/talitres nInstagram: https://www.instagram.com/talitres/nX: https://twitter.com/talitres nTikTok: https://www.tiktok.com/@talitresnBandcamp: https://talitres.bandcamp.com/nSoundcloud https://soundcloud.com/talitres nWebsite https://talitres.com/nSubscribe https://bit.ly/talitresyoutubenn#maxwellfarrigtonandlesuperhomard #pleasewait #ladylikelily », « type »: « video », « title »: « Maxwell Farrington & Le SuperHomard Plat du Jour [OFFICIAL VIDEO] », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/KsQlVr-4unI/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=KsQlVr-4unI », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCWsREqhSbWjq_5dIUCRfT_Q », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=KsQlVr-4unI »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]