Maxwell Farrington & Le SuperHomard, 9 décembre 2022, .

Maxwell Farrington & Le SuperHomard



2022-12-09 21:30:00 21:30:00 – 2022-12-09 23:00:00 23:00:00

Le groupe cultive un goût certain pour les compositions aux arrangements subtils et pour une pop orchestrale à la fois intemporelle et actuelle. Au-delà de cette élégance, de ces chansons solaires, ou encore de ce chant majestueux, on a le sentiment profond que leur musique est avant tout une histoire de rencontre et de partage. Au printemps 2021 sortait un premier opus « Once » très largement salué par la critique (album du mois dans Rock & Folk, chroniques dithyrambiques dans Libération, Le Monde, soutien indéfectible d’Antoine de Caunes et de France Inter) rappelant Lee Hazlewood, Scott Walker, Frank Sinatra ou Burt Bacharach. Leur deuxième album « I Had It All » (sorti en mai 2022) confirme et délivre 6 nouveaux trésors, 6 nouvelles preuves du talent éclatant des deux musiciens.

