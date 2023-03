MAX’S EVANS « One Max Chaud Tour » ZENITH Saint-ETIENNE Catégories d’Évènement: Loire

MAX'S EVANS « One Max Chaud Tour » ZENITH, 25 novembre 2023, Saint-ETIENNE. Un spectacle à la date du 2023-11-25 à 20:30 (2023-04-29 au ). Tarif : 23.0 à 33.0 euros. MAX'S EVANS Présente : Max's Evans se présente à vous avec son ONE MAX CHAUD le samedi 13 janvier 2024 à 20h00 sur la scène du Palais des Congrès Charles Aznavour.Vous allez découvrir ses histoires de cœur de famille(s), suivez-le du passage de la vie d'adolescent à la vied'adulte, muni de toutes ses péripéties !Il se présentera avec imitations, danses, et une joie de vivre unique, un spectacle ouvert à tous.Seront au rendez-vous, des rires et des larmes qui seront unis pour le meilleur et pour le MAX'S.

le samedi 13 janvier 2024 à 20h00 sur la scène du Palais des Congrès Charles Aznavour. Vous allez découvrir ses histoires de cœur de famille(s), suivez-le du passage de la vie d’adolescent à la vie

d’adulte, muni de toutes ses péripéties ! Il se présentera avec imitations, danses, et une joie de vivre unique, un spectacle ouvert à tous. Seront au rendez-vous, des rires et des larmes qui seront unis pour le meilleur et pour le MAX’S..23.0 EUR23.0. Votre billet est ici

