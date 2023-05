Weekend portes ouvertes au Mas Levigné 786 route des Mas, 27 mai 2023, .

Pour la première soirée de 2023, l’asso Patrick Brouelles présente:

– Astaffort Mods

– The Guilty Pleasure

– Krumble

– Naudible (usa)

– Dj Val Monster

Restauration sur place, début à 19h.

Vin nature, bière bio.

Campement possible sur place.

2023-05-27 à 19:00:00 ; fin : 2023-05-27 . EUR.

786 route des Mas Mas Levigné

Maxou 46090 Lot Occitanie



For the first evening of 2023, the Patrick Brouelles association presents:

– Astaffort Mods

– The Guilty Pleasure

– Krumble

– Naudible (usa)

– Dj Val Monster

Catering on site, starting at 7pm.

Natural wine, organic beer.

Possible to camp on site

Para la primera velada de 2023, la asociación Patrick Brouelles presenta:

– Astaffort Mods

– El placer culpable

– Krumble

– Naudible (usa)

– Dj Val Monster

Catering in situ, a partir de las 19 h.

Vino natural, cerveza ecológica.

Posibilidad de acampar in situ

Für den ersten Abend von 2023 präsentiert die Asso Patrick Brouelles:

– Astaffort Mods

– The Guilty Pleasure

– Krumble

– Naudible (usa)

– Dj Val Monster

Essen und Trinken vor Ort, Beginn um 19 Uhr.

Naturbelassener Wein, Bio-Bier.

Zelten vor Ort möglich

Mise à jour le 2023-04-27 par OT Cahors – Vallée du Lot