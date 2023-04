Trail du Facteur à Maxou, 23 avril 2023, Maxou Maxou.

Trail du Facteur à Maxou

2023-04-23 08:00:00 – 2023-04-23

Parcours de 25 km de 1100 m de D+

Le parcours de 25 km est proposé aux coureurs aguerris et possédant une bonne condition physique. Reprenant en grande majorité le tracé des dernières années, il vous propose un dénivelé de 1100 mètres de D+. Parcours très technique, il est composé de 90% de chemins et monotraces. Votre endurance et votre motivation seront mises à l’épreuve ; les paysages traversés feront partie de la récompense. Vous suivrez les anciens pas du facteur.

Parcours de 14 km de 550 m de D+

Pour 2023 le parcours de 14km avec 550 mètres de dénivelé est totalement inédit et vous apportera toujours plus de plaisir. Parcours un peu plus technique, qui reprend quelques portions du 25km. Il conviendra aux assidus et expérimentés. Vous suivrez les anciens pas du facteur.

Parcours de 9 km avec 250 m de D+

Pour cette 12ème édition le parcours de 9km avec 250 M de denivelé est nouveau. C’est un tracé roulant qui conviendra aux coureurs débutants et expérimentés.

Vous êtes invité à venir défier le chemin emprunté par des générations de facteurs entre Maxou et Brouelles.

Pour 2022 le départ se fera dans le bourg de Maxou.

Epreuve individuelle chronométrée avec classement à l’arrivée en semi- autosuffisance. Sur le parcours, deux ravitaillements seront approvisionnés en boissons et nourriture sur le parcours long et un seul sur les autres. Il sera possible de procéder au remplissage des bidons ou poches à eau.

Le principe de semi autosuffisance impose à chaque coureur de disposer, de la quantité d’eau et d’aliments qui lui est nécessaire pour rallier le point de ravitaillement suivant. Les abandons doivent se faire au point de ravitaillement et aux intersections des routes où un organisateur invalidera les dossards. En cas de blessure, le signaleur le plus proche donnera l’alerte.

Les bâtons de marche sont autorisés. Une bouteille ou Camelbak est recommandé. Les chiens ne sont pas autorisés sur les 3 distances.

Inscriptions sur place sont possibles.

