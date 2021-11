Maxi’Mômes 2021 Maison Folie Wazemmes, 8 décembre 2021, Lille.

Maxi’Mômes 2021

du mercredi 8 décembre au dimanche 12 décembre à Maison Folie Wazemmes

Bienvenue au festival Maxi’Mômes ! Pour cette mini-édition hivernale, nous vous invitons à des moments doux et paisibles, à partager avec vos enfants de 3 mois à 5 ans. Spectacles, bal pour bébés, concert acoustique, séances danse-portage, ateliers… voici le programme. ❤ Édition avec une carte blanche à la Compagnie La Vache Bleue ❤ Les spectacles ————– _de 2 à 5 €_ **Mon Monde à toi par le Théâtre des Tarabates** Une porte ouverte sur l’imaginaire pour parents et enfants à partir de 18 mois **Les bercés par la Compagnie La Vache Bleue** Un moment tendre autour de la comptine et du bercement à partir de 6 mois **Le Balbutiant par la Compagnie La Vache Bleue** Un bal pour bébés à partir de 18 mois Les autres rendez-vous ———————- _Gratuits_ * Des lectures * Le concert jeune public de June Bug à la médiathèque de Wazemmes * Des ateliers parents-enfants : Manger du merveilleux avec la Compagnie La Vache Bleue, Bricoles – recyclage et bricolage avec la Médiathèque de Wazemmes * Une projection documentaire : Naître aux histoires * Des séances danse-portage Le programme jour par jour ————————– ### Mercredi 8 décembre **9h30 et 16h** **Séances danse-portage** Par Les Ateliers du Pas de Côté _En duo parent-bébé_ **10h30** **Lectures : Kilikili** Par La médiathèque de Wazemmes _de 0 à 3 ans_ **16h** **Concert jeune public : June Bug** ▼ HORS LES MURS : rendez-vous à la Médiathèque de Wazemmes _Pour tout le monde_ ### Samedi 11 décembre **9h30** **Atelier : Manger du merveilleux** par la Compagnie La Vache Bleue _de 0 à 3 ans_ **10h et 11h** **Spectacle : Mon Monde à toi** par le Théâtre des Tarabates _dès 18 mois_ **11h** **Projection-rencontre : Naître aux histoires** par la Compagnie La Vache Bleue – Production Equipe MONAC.1 _Pour les adultes_ **de 14h30 à 17h30** **Ateliers : Bricoles Noël** Par l’équipe de la Médiathèque de Wazemmes _À partir de 3 ans (enfants accompagnés)_ **16h et 17h** **Spectacle : Mon Monde à toi** par le Théâtre des Tarabates _dès 18 mois_ **16h30** **Spectacle : Les Bercés** par la Compagnie La Vache Bleue _dès 6 mois jusqu’à 5 ans_ ### Dimanche 12 décembre **9h30 et 10h30** **Spectacle : Les Bercés** par la Compagnie La Vache Bleue * _Séance de 9h30 : de 0 à 8 mois_ * _Séance de 10h30 : de 6 mois à 5 ans_ **10h, 11h, 16h et 17h** **Spectacle : Mon Monde à toi** par le Théâtre des Tarabates _dès 18 mois_ **16h30** **Bal pour bébés : Le Bal Butiant** par la Compagnie La Vache Bleue _dès 18 mois_

Spectacles de 2 à 5 € (billetterie à venir) / Autres rendez-vous : gratuit

Spectacles et moments doux pour les enfants et leur famille, dès 3 mois

Maison Folie Wazemmes 70 rue des Sarrazins, Lille Lille Wazemmes Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-08T14:00:00 2021-12-08T19:00:00;2021-12-11T09:00:00 2021-12-11T19:00:00;2021-12-12T09:00:00 2021-12-12T19:00:00