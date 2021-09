Nantes Compagnie du Café-Théâtre Loire-Atlantique, Nantes Maxime Stockner : Totalement crazy !!!! Compagnie du Café-Théâtre Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Maxime Stockner : Totalement crazy !!!! Compagnie du Café-Théâtre, 8 octobre 2021, Nantes.
Représentations du 30 septembre au 30 octobre 2021 :jeudis, vendredis, samedis à 19h

Horaire : 19:00

Gratuit : non 10 € / 15 €BILLETTERIES :- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)- sur www.nantes-spectacles.com Représentations du 30 septembre au 30 octobre 2021 :jeudis, vendredis, samedis à 19h Humour. Maxime est un jeune humoriste nantais de 24 ans qui a commencé le stand-up en 2017 à Nantes. Il se produit principalement sur les scènes nantaises où il a commencé. Il a aussi joué partout en France comme à Paris où il a remporté en 2019 le concours de l’étudiant le plus drôle de France à La Cigale.Maxime est complètement normal et n’a strictement rien de spécial, mais c’est ce qui le rend si différent des autres Partisan du moindre effort, Maxime est le mauvais élève du stand-up, ou en tout cas, c’est ce qu’il essaie de faire croire. De l’hypersensibilité au langage des hommes néandertaliens en passant par le bide-up, tout prendra un sens quand vous aurez compris qu’il n’y en a pas, ou pas.En plus de 4 ans de stand-up Maxime a su regrouper ses meilleures blagues pour pouvoir proposer son premier spectacle ! Compagnie du Café-Théâtre adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville 02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr https://www.nantes-spectacles.com

