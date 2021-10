Soissons Soissons Aisne, Soissons Maxime Perrin et Olivier Cahours en concert Soissons Soissons Catégories d’évènement: Aisne

Soissons

Maxime Perrin et Olivier Cahours en concert Soissons, 19 octobre 2021, Soissons. Maxime Perrin et Olivier Cahours en concert 2021-10-19 21:00:00 – 2021-10-19 22:00:00

Soissons Aisne le duo Olivier Cahours /Maxime Perrin revient aux origines de la musique : le partage, la joie simple à communiquer. Ils vous entraînent dans leur univers de compositions.

Une rencontre au sommet de l’improvisation, ce qui est écrit, ce qui ne l’est pas, ils brouillent les pistes.

Influences du monde, des mondes imaginaires à découvrir! ville de Soissons dernière mise à jour : 2021-09-28 par

