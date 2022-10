MAXIME LE FORESTIER Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

MAXIME LE FORESTIER

2023-01-08

18 Chemin de la Loge CASINO BARRIERE Toulouse

15:00:00

29 EUR 29 59

Haute-Garonne 29 EUR 29 59 Depuis l’album qu’il lui a consacré en 1979 jusqu’aux différents Cahiers rassemblant l’intégralité de l’oeuvre sans omettre des pièces inédites et posthumes, Maxime Le Forestier a fait mieux que rendre un simple hommage à Georges Brassens. Il l’a interprété comme on le fait d’un grand classique, en continuant de faire vivre une oeuvre toujours parlante, toujours forte, toujours moderne. Il l’a offerte à un nouveau public, comme lui-même l’a découverte à l’âge de 14 ans alors qu’il s’initiait à la guitare et à la chanson. Soirée Brassens.

« Brassens est un repère dans la chanson française comme Bach dans la musique classique » CASINO BARRIERE 18 Chemin de la Loge Toulouse

