MAXIME LE FORESTIER – SOIRÉE BRASSENS Thaon-les-Vosges, 10 février 2023

Théâtre de la Rotonde

2023-02-10 20:30:00 20:30:00 – 2023-02-10 22:00:00 22:00:00

31 EUR

Maxime Le Forestier, on ne le présente plus…

C’est ce qu’on entend ici ou là sous prétexte que ses premiers succès remontent au siècle dernier.

L’excuse est facile… Et pourquoi ne faudrait-il plus présenter un chanteur qui se renouvelle à chaque album, à chaque tournée, à chaque concert ? On pourrait bien sûr se contenter d’énumérer les grands titres repris par Maxime sur scène et par le public dans la salle : San Francisco, Fontenay-aux-roses, Comme un arbre dans ma ville, Né quelque part… Près de cinquante ans de carrière pour cet artiste parisien, des rimes par milliers, seize albums studio et une Victoire de la musique d’honneur en 2020.

C’est dans sa jeunesse qu’il découvre Georges Brassens, et c’est en 1979 qu’il lui rend hommage pour la première fois. Il finit par consacrer à l’artiste et ses œuvres une tournée au début des années 2000. Un peu plus de vingt ans plus tard, il revient aux sources de son inspiration pour un spectacle inédit : Maxime Le Forestier, soirée Brassens. Il sera accompagné de ses fidèles et complices musiciens, notamment son fils Arthur Le Forestier, pour un hommage revisité où il proposera d’autres versions des chansons. Chansons qu’il ne se lasse pas de chanter, pour notre plus grand plaisir.

Magda Lates

