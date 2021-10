Maxime Le Forestier Cherbourg-en-Cotentin, 13 novembre 2021, Cherbourg-en-Cotentin.

Maxime Le Forestier 2021-11-13 20:30:00 – 2021-11-13 Place du Général de Gaulle CHERBOURG-OCTEVILLE

Cherbourg-en-Cotentin Manche

Quand on lui pose la question « qu’est-ce qui vous pousse à écrire ? » Maxime Le Forestier répond du tac au tac « l’envie de chanter ! ».

« Paraître ou ne pas être », son 16ème album, est composé de dix chansons acoustiques, une tonalité folk dépouillé et un esprit Brassens, des textes percutants et un regard toujours aussi vif sur notre société. Discret comme à son habitude, il pointe l’asphyxie d’une nature en souffrance « ça déborde », le vain souci de l’image « paraître », les peurs d’une France déboussolée « la vieille dame » ou encore le pesant bavardage des réseaux « des ronds dans l’air ».

Maxime Le Forestier est accompagné de Manu Galvin et Arthur Le Forestier aux guitares, Sebastien Quezada aux percussions et Etienne Roumanet à la contrebasse.

Pas d’arrangements orgueilleux, pas de grands gestes orchestraux. Pas trop de paraître. Un souffle de sérénité.

En première partie, Alf & BG : deux guitares, deux voix et des bons mots.

Quand on lui pose la question « qu’est-ce qui vous pousse à écrire ? » Maxime Le Forestier répond du tac au tac « l’envie de chanter ! ».

« Paraître ou ne pas être », son 16ème album, est composé de dix chansons acoustiques, une tonalité folk…

Quand on lui pose la question « qu’est-ce qui vous pousse à écrire ? » Maxime Le Forestier répond du tac au tac « l’envie de chanter ! ».

« Paraître ou ne pas être », son 16ème album, est composé de dix chansons acoustiques, une tonalité folk dépouillé et un esprit Brassens, des textes percutants et un regard toujours aussi vif sur notre société. Discret comme à son habitude, il pointe l’asphyxie d’une nature en souffrance « ça déborde », le vain souci de l’image « paraître », les peurs d’une France déboussolée « la vieille dame » ou encore le pesant bavardage des réseaux « des ronds dans l’air ».

Maxime Le Forestier est accompagné de Manu Galvin et Arthur Le Forestier aux guitares, Sebastien Quezada aux percussions et Etienne Roumanet à la contrebasse.

Pas d’arrangements orgueilleux, pas de grands gestes orchestraux. Pas trop de paraître. Un souffle de sérénité.

En première partie, Alf & BG : deux guitares, deux voix et des bons mots.

dernière mise à jour : 2021-09-28 par