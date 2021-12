Paris Théâtre du Marais île de France, Paris Maxime Garcia Avella – Il est quelle heure demain ? Théâtre du Marais Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Maxime Garcia Avella – Il est quelle heure demain ? Théâtre du Marais, 7 janvier 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 07 janvier 2022

de 21h00 à 22h00

payant

Un spectacle absurde, parfois un peu noir avec un fond poétique et philosophique. Maxime Garcia Avella – Il est quelle heure demain ? Un spectacle absurde, parfois un peu noir avec un fond poétique et philosophique. Maxime Garcia Avella – Il est quelle heure demain ? Un spectacle absurde, parfois un peu noir avec un fond poétique et philosophique. Très éloigné des one-man-show actuels, Maxime monte sur scène sans vraiment savoir ce qu’il fait là. Certainement parce que Pôle emploi lui a donné une dernière chance avant de le radier… Sous la pression de notre société mais sans aucun stress apparent, il embarque le public dans son univers absurde, noir, engagé, riche d’émotions et de poésie. Théâtre du Marais 37 rue Volta Paris 75003 Contact : Théâtre

Date complète :

2022-01-07T21:00:00+01:00_2022-01-07T22:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Théâtre du Marais Adresse 37 rue Volta Ville Paris lieuville Théâtre du Marais Paris