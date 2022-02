Maxime Denuc : Nachthorn – Festival Variations Salon Mauduit / Pôle associatif Désiré Colombe Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Maxime Denuc, membre du duo Plapla Pinky, est compositeur et producteur de musiques électroniques. Ses travaux proposent de vivre des expériences musicales et sociales autour de l'orgue. En 2021, il compose le disque "Nachthorn" – à paraître sur le label belge Vlek – sur un orgue d'église MIDI. À travers ce dispositif qui permet de contrôler ses claviers et ses timbres via un ordinateur, l'instrument se transforme en un puissant synthétiseur. Pour Variations, il réinterprète ce travail sur l'orgue Gulliver, orgue à tuyaux transportable composé de plusieurs modules à déployer. Oscillant entre dub techno, locked grooves harmoniques ou pop d'after, Nachthorn livre une musique hypnotique dont la spatialité trace les lignes d'un club imaginaire. Dans le cadre du festival Variations, musiques pour piano et claviers (12 au 24 avril 2022)

