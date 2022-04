Maximage Soundsystems Ravisius Textor, 14 avril 2022, Nevers.

MAXIMAGE SOUND SYSTEMS 15.04–07.05.22 VERNISSAGE 14.04.22 18H–20H Le graphiste utilise, depuis la démocratisation des bien nommés Portable puis Personal Computers, une technologie digitale. Ce sont ses doigts qui décident, en courant sur les claviers, des clefs des mélanges d’images et de texte qu’on appelle graphisme, typographie, graphic design. Mais le vieux nom grec du faire artistique ou artisanal technè ne concerne pas que la chose visuelle. La techno est aussi le nom d’une pratique sonore électronique expérimentale et dansante profitant, dans les mêmes années, du même élargissement au plus grand nombre de la maîtrise des techniques numériques. Et souvent, le technicien des surfaces graphiques et imprimées du tournant du deuxième millénaire est également, sinon un authentique teufeur ou un familier des free parties et autres teknivals, un grand spécialiste de l’électronique sous toutes ses formes. Maximage, soit David Keshavjee, Julien Tavelli, Daniel Haettenschwiller et Guy Meldem est reconnu, depuis bien avant son prix Jan Tschichold de 2020, pour son investissement libertaire, intelligent et joueur des techniques d’automation de la chaîne graphique. Et notamment d’une forme de réappropriation expérimentale de la façon dont l’encre peut se déposer et réagir avec le support papier dans les interstices du procès industriel autoritaire CMJN offset. Mais le studio affirme depuis quelque temps l’ancrage de son travail dans la contre-culture musicale techno en produisant des installations monumentales d’enceintes, à la fois dispositifs de diffusion sonore et de constitution de l’espace de la fête, qu’on appelle sound system. À Ravisius textor il viendront proposer un nouveau sound-system réalisé à partir de livres et de macules de leurs travaux. Comme une autre forme de diffusion de l’information chère aux représentations de la typographie. maximage.biz editionpatrickfrey.com wpproject.org

