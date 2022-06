MAXI#4 Atelier Déguisements Cyberpunk, Fabrice Croux, 6 août 2022, .

MAXI#4 Atelier Déguisements Cyberpunk, Fabrice Croux

2022-08-06 – 2022-08-06

Dans le cadre du Banana Festival venez fabriquer des drôles de masques ou des prothèses bizarres en carton pâtes ou autres objets recyclés. Entre esthétique punk et futuriste, vous surprendrez le public et les musiciens du festival. Durée 1h entre 15h et 18h, ouvert à tous.

