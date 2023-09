Maxi soirée Karaoké à la Cité Fertile La Cité Fertile Pantin Catégories d’Évènement: ile de france

Pantin Maxi soirée Karaoké à la Cité Fertile La Cité Fertile Pantin, 29 septembre 2023, Pantin. Le vendredi 29 septembre 2023

de 19h00 à 01h00

.Tout public. gratuit

Les soirées karaoké continuent à la Cité Fertile !! Rendez-vous le vendredi 29 septembre à partir de 19h. Elles sont orchestrées par Toilettes Mixtes, un collectif étinceleur d’événements. Paillettes et sequins sont, incontestablement, les maitres mots de leurs fêtes hautes en iridescence. Au programme des hits toutes générations confondues, 1 écran géant, des micros pour chanter à tue-tête et le tout pendant 5h30 !! Et pour les gourmands : bar et restauration sur place Rendez-vous le 29 septembre pour danser et chanter ensemble. Entrée libre et gratuite pour tous.tes La Cité Fertile 14 Avenue Edouard Vaillant 93500 Pantin Contact : https://citefertile.com/evenement/maxi-soiree-karaoke/

La Cité Fertile 14 Avenue Edouard Vaillant 93500 Pantin Contact : https://citefertile.com/evenement/maxi-soiree-karaoke/

