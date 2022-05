Maxi monstres et mini ciné. Courts-métrages d’animation Musée des beaux-arts d’Arras Arras Catégories d’évènement: Arras

Nuit des musées

Pas-de-Calais

Maxi monstres et mini ciné. Courts-métrages d’animation Musée des beaux-arts d’Arras, 14 mai 2022 18:00, Arras. Nuit des musées Maxi monstres et mini ciné. Courts-métrages d’animation Musée des beaux-arts d’Arras Samedi 14 mai, 18h00 Entrée libre

Avec le Mini Paradisio des Ateliers de la Halle

À partir de 18h, toutes les 30 minutes

Cour d’honneur

Maxi monstres et mini ciné. Courts-métrages d’animation Free entry Saturday 14 May, 18:00 Maxi monstruos y mini cine. Cortometrajes de animación Entrada libre Sábado 14 mayo, 18:00 22 rue Paul Doumer Arras 62000 Arras Hauts-de-France

Détails Heure : 18:00 - 23:45 Catégories d’évènement: Arras, Nuit des musées, Pas-de-Calais Autres Lieu Musée des beaux-arts d'Arras Adresse 22 rue Paul Doumer Arras Ville Arras

Musée des beaux-arts d'Arras Arras https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arras/

Maxi monstres et mini ciné. Courts-métrages d’animation Musée des beaux-arts d’Arras 2022-05-14 was last modified: by Maxi monstres et mini ciné. Courts-métrages d’animation Musée des beaux-arts d’Arras Musée des beaux-arts d'Arras 14 mai 2022 18:00 Pas-de-Calais nuit des musées Pas-de-Calais nuit musées

Arras