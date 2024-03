Maxi loto au profit de la lutte contre le cancer Avenue Robert COLL Argelès-Gazost, vendredi 15 novembre 2024.

Maxi loto au profit de la lutte contre le cancer Avenue Robert COLL Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Organisé par le Lions’Club et le Rotary Club, maxi loto dans les communes d’Argelès-Gazost, Cauterets, Louey, Lourdes, Pouzac et Omex.

Nombreux lots à gagner, pour la bonne cause. .

Début : 2024-11-15 20:30:00

fin : 2024-11-15

Avenue Robert COLL ARGELES-GAZOST

Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie mjp.castera@hotmail.fr

