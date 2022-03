MAXI & LES MÔME Lattes, 13 mai 2022, Lattes.

MAXI & LES MÔME Lattes

2022-05-13 – 2022-05-15

Lattes Hérault

Ne manquez pas "Mai & les Mômes" au Théâtre Jacques Cœur les 13,14 et 15 mai 2022 !

Au programme de ce week-end festif de clôture de saison:

►L’Oyssée – le 13 mai à 20h

Télémaque attend le retour de son père Ulysse, parti pour un long voyage. Dans letumulte des vagues et aux sons des cordes de guitare voici une pièce de théâtre joyeuse et enlevée à partager.

►Cinéma – Les courts sous les étoiles – le 14 mai à 22h

Pour les plus petits, et à partager avec les plus grands, deux programmes de films courts inédits. Merveilles de la création d’animation ou comment raconter toute une histoire en 3 minutes.

►La vie en secret – les 14 et 15 mai à partir de 11h30

Merveille de la vie : comment une graine de 2 grammes peut engendrer un arbre de 10 tonnes ? Petite conférence intime et théâtrale.

►Cinéma – Boriya – 15 mai à 10h et 11h30

C’est l’histoire d’une petite fille qui se promène et contemple la nature…

►Du balai ! – 15 mai à 15h

Histoire d’une rencontre drôle, émouvante et pleine de poésie, entre un balayeur bougon et un habitant de la rue rêveur.

►À Bride abattue – le 14 mai à 15h et le 15 mai à 17h

À bride abattue est une pièce avec chevaux acteurs, clin d’œil à Jean Baptiste Poquelin dît Molière. Une traversée de « L’impromptu de Versailles » de Molière et l’envers du décor d’une Troupe de haut niveau qui s’affaire autour d’une drôle d’affaire : répéter une pièce avec des chevaux !

► Dehors, Poquelin ! – le 14 mai à 20h30

C’est par cet acte de foi que la compagnie BruitQuiCourt reprendra sa création « L’Illustre Comédien Tapissier » dans une version mobile, et vagabonde, taillée sur mesure pour la « Cour d’Honneur » du Théâtre Jacques Cœur ! avec un Illustre Comédien Clown Local.

Ne manquez pas “Mai & les Mômes” au Théâtre Jacques Cœur les 13,14 et 15 mai 2022 !

+33 4 99 52 00 95

Lattes

