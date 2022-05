MAXI – GLISS Dordives, 25 juin 2022, Dordives.

MAXI – GLISS Dordives

2022-06-25 – 2022-06-25

Dordives 45680 Dordives

Cette année, l’association Inititatives Dordives reconduit l’évènement tant apprécié le “MAXI – GLISS.

Le MAXI – GLISS, qu’est-ce que c’est ?

C’est une attraction éphémère. Elle est constituée d’un toboggan géant de 30 m plus communément appelé «ventriglisse». Des animations viendront ponctuer l’après midi, et toutes les heures, une «piscine à mousse» sera remplie à cet effet. Chorégraphies et musiques rythmées feront bouger les petits et les grands dans une ambiance conviviale.

Structure gonflable pour les enfants de 2 à 12 ans.

Inscriptions et retraits des bracelets sur place de 11 h à 17 h.

MAXI – GLISS

initiatives.dordives@gmail.com +33 2 38 26 04 05

Cette année, l’association Inititatives Dordives reconduit l’évènement tant apprécié le “MAXI – GLISS.

Le MAXI – GLISS, qu’est-ce que c’est ?

C’est une attraction éphémère. Elle est constituée d’un toboggan géant de 30 m plus communément appelé «ventriglisse». Des animations viendront ponctuer l’après midi, et toutes les heures, une «piscine à mousse» sera remplie à cet effet. Chorégraphies et musiques rythmées feront bouger les petits et les grands dans une ambiance conviviale.

Structure gonflable pour les enfants de 2 à 12 ans.

Inscriptions et retraits des bracelets sur place de 11 h à 17 h.

ID DORDIVES

Dordives

dernière mise à jour : 2022-05-24 par