Maxi circuit baby gym Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Nogent-le-Rotrou

Maxi circuit baby gym Nogent-le-Rotrou, 16 février 2022, Nogent-le-Rotrou. Maxi circuit baby gym Nogent-le-Rotrou

2022-02-16 16:00:00 – 2022-02-16 18:00:00

Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir Nogent-le-Rotrou 2 EUR 2 2 Vous souhaitez faire découvrir la gymnastique artistique à votre enfant (de 15 mois à 5 ans et demi) ? Participez au maxi circuit baby gym organisé par le Club l’Alliance Nogentaise. Vous souhaitez faire découvrir la gymnastique artistique à votre enfant (de 15 mois à 5 ans et demi) ? Participez au maxi circuit baby gym organisé par le Club l’Alliance Nogentaise. +33 7 69 89 84 13 Vous souhaitez faire découvrir la gymnastique artistique à votre enfant (de 15 mois à 5 ans et demi) ? Participez au maxi circuit baby gym organisé par le Club l’Alliance Nogentaise. alliance nogentaise

Nogent-le-Rotrou

dernière mise à jour : 2022-02-07 par

Détails Catégories d’évènement: Eure-et-Loir, Nogent-le-Rotrou Autres Lieu Nogent-le-Rotrou Adresse Ville Nogent-le-Rotrou lieuville Nogent-le-Rotrou Departement Eure-et-Loir

Maxi circuit baby gym Nogent-le-Rotrou 2022-02-16 was last modified: by Maxi circuit baby gym Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou 16 février 2022 Eure-et-Loir Nogent-le-Rotrou

Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir