MAXI #4 Atelier Emprunte photographique sous les pins, Judith Millot

2022-08-24 – 2022-08-24 Partez à la découverte de l'anthotype, une technique photographique qui utilise le jus des plantes comme émulsion photosensible. L'atelier propose une expérimentation, de la préparation du jus d'épinard à l'apparition du photogramme. Gratuit sur inscription, nombre de participants 12, enfants (8ans et +) adultes.

