Labenne Landes Labenne Dans le cadre des Journées Européennes de l’Archéologie, le parcours de MAXI 3 sera commenté par le commissaire d’exposition et Thomas Walbott archéologue du CRAL (Centre de Recherches Archéologiques sur les Landes). En partant des œuvres, des récentes découvertes archéologiques seront évoquées, dessinant un nouveau regard sur l’occupation du territoire, comme la fin d’idée d’un désert landais.

Informations et réservations au 06 80 68 80 38

Départ de la visite au fronton de Labenne. Dans le cadre de l’exposition MAXI #3 Du vent dans les dunes, le parcours sera commenté par le commissaire d’exposition et un archéologue du CRAL (Centre de Recherches Archéologiques sur les Landes).

