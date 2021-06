MAXI #3 Du vent dans les dunes, visite commentée Labenne, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Labenne.

MAXI #3 Du vent dans les dunes, visite commentée 2021-07-24 – 2021-07-24

Labenne Landes

Dans le cadre de l’exposition MAXI, Du vent dans les dunes, vous découvrirez au travers d’une visite commentée les œuvres inédites, entre art et archéologie, de sept artistes de Nouvelle-Aquitaine. Autour du théâtre de verdure, l’église et la forêt vous serez guidés sur l’ancienne dune de Labenne.

Mairie de Labenne