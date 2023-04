CONCERT – ERA THE LIVE EXPERIENCE Maxéville Maxéville Catégories d’Évènement: Maxéville

Meurthe-et-Moselle Maxéville . « 20 ans après le triomphe de son premier album porté par le titre iconique « Ameno », ERA a ébloui les Zéniths de France en 2019 puis en 2022, à guichets fermés, avec son spectacle « The Live Experience », un univers fascinant où la puissance de la musique et la beauté des voix se mélangent à merveille dans un décor médieval / héroic fantasy hors du commun. ERA a vendu plus de 12 millions d’albums à travers le monde et n’avait à ce jour jamais donné de concert en Europe. Redécouvrez les titres mythiques de ERA dans une formule live moderne et puissante. Une expérience vertigineuse qui vous transportera à travers le temps ! ERA sera de retour sur la route en 2024 pour une tournée en France, Belgique et Suisse » +33 3 83 93 27 27 https://www.zenith-de-nancy.com/ Maxéville

