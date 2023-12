Jogging Maxent, 4 mai 2024, Maxent.

Cie Qualité Street

Une écriture fine et engagée ; un spectacle aussi touchant qu’hilarant !

Un bunker protège une kyrielle de craqués prophétiques en jogging. C’est une traversée du temps dans un voyage dystopique qui cavale à rebours. À chaque changement de jogging, un nouveau personnage, ça rebondit, ça défoule et ça avale le vent. On court tous après la liberté, mais comment la rattraper ?

Et si on y arrive, de quoi serons-nous responsables ?

Avec : Gildas Puget, Brendan De Roeck.

Technique et artistique : Nicolas Pougnand et Bélinda Cateau

.

