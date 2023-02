LA LUMIÈRE DE NOS RÊVES > COMPAGNIE QUALITÉ STREET | Voyage émotionnel et décalé Espace Arbenn, 10 septembre 2023 18:00, Maxent.

La Lumière de nos Rêves est un voyage émotionnel et décale qui chamboule bien des problématiques de notre temps, avec humour et beaucoup d’espoir. Dimanche 10 septembre, 18h00 1

https://www.la-loggia.net/saison-culturelle/la-lumi%C3%A8re-de-nos-r%C3%AAves/

LA LUMIÈRE DE NOS RÊVES

COMPAGNIE QUALITÉ STREET

Théâtre spirituel

Le dimanche 10 septembre à 18h Espace Arbenn de Maxent

Dès 7 ans • 6 & 10€ • 60 min

Organisé par l’association LA LOGGIA

Ce spectacle met en scène des sujets profonds, de ceux dont on n’a pas envie de parler, dans une présentation de spectacle…

Alors, autant leur dire qu’on va se marrer tout le temps, d’autant que c’est vrai, sauf parfois, quand ça remue fort les tripes quand même.

La vie après la vie par exemple, on n’imagine pas qu’on peut rire à ce point de cela ! Donc on parle plutôt du jeu puissant, de la générosité, de l’humour et de l’humanisme qui s’en dégage. Et des personnages, chacun à leur manière totalement allumés, qui rêvent d’amour et de tolérance. Du coup, quand les gens sont là et qu’ils trouvent ça drôle, positif et intelligent, hé bien ils ne le regrettent pas, de ne pas avoir su avant de quoi ça parlait !… La Lumière de nos Rêves est un voyage émotionnel et décalé qui chamboule bien des problématiques de notre temps, avec humour et beaucoup d’espoir.

« L’exercice est par définition casse-gueule. L’humour étant le propre humain le moins partagé, le seul en scène à vocation humoristique peut laisser d’aucuns pantois. Mais quand il associe efficacité du jeu, pertinence des personnages incarnés et regard sur la société mêlant un peu de démagogie (c’est toujours payant!), un peu de moquerie sans trop d’acidité et un peu de poésie sans forfanterie, le rendez-vous est réussi. » Le Courrier de l’Ouest

https://youtu.be/u0emrW9ScGA

Espace Arbenn 35380 Maxent Maxent 35380 Ille-et-Vilaine

