D’un souffle tu chavires | Compagnie Escale Espace Arbenn, 17 juin 2022 20:00, Maxent. Vendredi 17 juin, 20h00 Sur place Réservation conseillée 06 58 18 25 89, communication.laloggia@gmail.com Manipulés par les mécanismes secrets des mots, de l’amour et du pouvoir, les personnages évoluent entre étranges marionnettes et corps chimériques. MASQUE ET MARIONNETTE Librement inspiré de “Deux mots” d’Isabel Allende. Elle vend des mots. Il fait la guerre. Elle est aimée du petit peuple. Il ne supporte plus d’être craint. Elle parcourt le pays. Il rêve d’être élu président. Il lui faut un discours. Elle pourrait l’écrire. Il la fait enlever. Elle tressaille, il chavire. Manipulés par les mécanismes secrets des mots, de l’amour et du pouvoir, les personnages évoluent entre étranges marionnettes et corps chimériques. Un musicien leur insuffle la vie alors qu’ils ne sont que des masques sur un théâtre de tréteaux. Espace Arbenn 35380 Maxent 35380 Maxent Ille-et-Vilaine vendredi 17 juin – 20h00 à 21h00

