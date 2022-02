MAXENCE le moulin Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

MAXENCE le moulin, 3 avril 2022, Marseille. MAXENCE

le moulin, le dimanche 3 avril à 19:00

[http://www.facebook.com/MaxenceLaperouse](http://www.facebook.com/MaxenceLaperouse)é des propos. Qu’on se laisse influencer par sa dérision joyeuse ou ses approches agressives, MAXENCE, sur scène comme à l’image, aborde la mélancolie et nous laisse imaginer d’elle qu’elle est la racine de son monde. Un monde à fleur de peau, peu tranquille, qui viendra donner à son hip-hop alternatif un parfum de rose enivrant. Sur cet album, Maxenss est (re)devenu Maxence. Il ne se cache plus. Il est lui, rien que lui. Les masques tombent et il peut enfin exister. Il est prêt. Intensément prêt. C’est un funambule. Un ambassadeur de l’exubérance des sentiments. À la manière d’un Baxter Dury, il incarne une certaine beauté, celle qui ne se brade pas, celle qui permet de déchirer le voile de l’inéluctable. Tout est trop beau, oui, pour celui qui regarde le monde droit dans les yeux. www.facebook.com/MaxenceLaperouse

22€

le moulin 47 boulevard Perrin, 13013 Marseille Marseille Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-03T19:00:00 2022-04-03T21:30:00

