Maxence honore la chanson française Théâtre Cravey La Teste-de-Buch, samedi 23 mars 2024.

MAXENCE est auteure compositrice et interprète.

Elle rend hommage à la chanson française et vous fait découvrir ses compositions.

Vous serez envoutés par la qualité de son interprétation, par sa voix chaude et chaleureuse. Vous serez probablement surpris par la magie qui s’opère entre elle et le public. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 20:30:00

fin : 2024-03-23

Théâtre Cravey 3 Rue Gilbert Sore

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine billeterie@latestedebuch.fr

