Maxence Cyrin vient jouer son album Melancholy Island à l'Européen
L'Européen Paris

Date et horaire exacts : Le lundi 21 mars 2022

Le pianiste Maxence Cyrin sera à l’Européen le 21 mars 2022 pour nous faire découvrir son nouvel album Melancholy Island sorti chez Warner Classics. Le pianiste français Maxence Cyrin est de retour le 4 février 2022 avec Melancholy Island chez Warner Classics, un septième album composé de neuf titres originaux et deux reprises. Remarqué pour ses compositions originales, ses arrangements comme pour ses reprises, le pianiste français Maxence Cyrin, est de retour avec un 7e album composé de neuf titres originaux et deux reprises (D.A.F & Dead Can Dance), dont les touchantes mélodies, enrichies de subtiles tonalités électroniques, évoquent les thèmes du voyage, de l’exil, de la contemplation et du passage du temps. Onze morceaux qui alternent des sensations de douce mélancolie, de spleen baudelairien, de paix ou de langueur, et de plus lumineux… L’Européen 5 rue Biot Paris 75017 Contact : Date complète :

