Eglise Saint-Vaast, le vendredi 4 mars à 20:00

En ouverture, les harmonies douces teintées de pastels mélancoliques de la compositrice et plasticienne Ségolène Hochart. Singulier parcours que celui du pianiste et compositeur Maxence Cyrin ! Entre électronique et classique, piano et synthétiseurs. Formé d’abord à la musique classique, il se tourne par la suite vers les atmosphères plus sombres de la new wave avant de figurer parmi les pionniers de la scène électro française (cf sa signature sur F Communications, label de Laurent Garnier). Vers 1995, lassé de la techno, il renoue avec ses racines classiques. Trois albums de compositions originales (The Fantasist, Nocturnes puis Aurora) suivront, ainsi que des compositions et arrangements dans l’univers de la pop, sans oublier trois albums de reprises au piano, Modern Rapsodies, Novö Piano 1 et 2. Dans Novö Piano, il adapte pour piano des titres Pop, Rock et Electro d’artistes tels que Daft Punk, Nirvana, Björk, Dominique A ou The Pixies. Sa relecture de Where is my mind, utilisée pour la BO du film Man Up et en clôture de Mr Robot (Saison 1) notamment, lui apporte une renommée internationale. De festivals de musique classique en clubs, en passant par les théâtres ou l’univers de la mode, Maxence Cyrin joue, compose, explore. Et fera belle étape ce printemps à l’Eglise Saint-Vaast !

1€ sur réservation

La MEL et l’Aéronef présentent les belles sorties à Erquinghem-le-sec

